Нарисовать дизайн для флаера и триплекса и сверстать их. Заказчик - испанское агентство недвижимости - http://triumph-costa-blanca.ru Текст и фото будут высланы
Нужны срочно визитки
Требуется разработать визитки!
Нужно что в таком стиле(прикрепленный файл)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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