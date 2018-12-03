Нужны срочно визитки

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Завершен3 заявки157 просмотров

Требуется разработать визитки!

Нужно что в таком стиле(прикрепленный файл)

13 лет назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
13 лет назад
$20
1 день
Сделал быстро и качественно. Спасибо
Благодарю за четкое задание и быструю оплату!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
13 лет назад