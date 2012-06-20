Бланк компании с элементами фирстиля быстро

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Завершен2 заявки185 просмотров

Нужен только бланк компании, с элементами фирстиля чтоб смотрелось прилично, но и сделать на скорую руку это (можно лого подобрать).

Цена до 5$

Нужно до утра сделать. Исполнителю скажу название компании, реквизиты и телефоны.

13 лет назад
cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Rombic2000
Данила 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Сделал в ночь срочную работу, да еще и не дорого.
Отличный заказчик! Все четко. Работа ясна, денежка вовремя. В общем спасибо, буду надеется на сотрудничество

Заявки фрилансеров

Rombic2000
Данила 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад