Дизайн листовок

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт23 заявки319 просмотров

Разработать дизайн листовки формата А6. Текст: " Компания VEGA LINE объявляет о начале розыгрыша "Купи товар и выиграй автомобиль". Отдельным текстом расположить перечисление нашей продукции "Натяжные потоки, ламинат, немецкие подоконники, дренажная система, тротуарная плитка, родники". Логотип прикреплен.

13 лет назад
vegaline05
Патимат 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов

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Нет заявок фрилансеров