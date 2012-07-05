Персональный проект для Богдановской Татьяны

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки198 просмотров

Нарисовать дизайн для флаера и триплекса и сверстать их.

Заказчик - испанское агентство недвижимости - http://triumph-costa-blanca.ru

Текст и фото будут высланы

13 лет назад
egor_s
Егор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$80
5 дней
Татьяна - отличный исполнитель, всегда на связи и прислушивается к пожеланиям клиента, что немаловажно. Флаеры получились отменные. Рекомендую к сотрудничеству!
Отлично поработали, приятное общение, четкие рекомендации, своевременная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад