oleksdanderm

Александр oleksdanderm

 
57 летУкраина/Сумы
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Создание РК в Я.Д.

    Необходимо создать РК в контекстной системе яндекс директ, необходимо собрать 300 коммерческих ключей, составить объявления и запустить рк на поиске, 1 ключ = 1 объява с дальнейшей поддержкой и корректировки рк. Напишите цену и сроки.

    Контекстная реклама16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать и настроить РК Я.Д.

    Необходимо собрать 700 ключей с частотностью не меньше 60. Создать РК для ПС 200-300 объявлений добавить быстрые ссылки, написать тексты объявлений. Создать РК для тематических площадок, аналогично 200 - 300 объявлений сделать, текст такой же как и ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать продающий текст

    Необходимо написать продающий текст о предлагаемых услугах, до 3-5к, 100% уникальности, без плагиата. Текст будет использоваться на сайтах и форумах, для поиска клиентов. Пишите сколько Вам нужно времени и цену за 1к символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Помощник менеджера по контекстной рекламе

    Необходим помощник менеджера по контекстной рекламе, основная задача(других задач нет.) составлять список ключей и текст объявления чтобы во время модерации не было проблем и не отправлять РК на повторную модерацию в системе Яндекс Директ. Изначально Вам ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать расширение для Firefox

    Необходимо разработать расширение для Firefox. Расширение должно менять всю информацию о браузере (user-agent, HTTP headers, URL sniffer и тд). Оставляйте свои заявки, в личке объясню более подробно. Оплата через безопасную сделку, оплата будет произведена через 2 недели ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать расширение для Chromium

    Необходимо разработать расширение для Chromium. Оставляйте свои заявки, Отправлю конкретные задачи. Оплата через безопасную сделку, оплата будет произведена через 2 недели после теста расширения. По предоплатам не работаю.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать расширение для Chromium(Firefox)

    Необходимо разработать расширение(патч) для Chromium(Firefox). Расширение должно менять всю информацию о браузере(user-agent, HTTP headers, URL sniffer и тд). Оставляйте свои заявки, в личке объясню более подробно. Оплата через безопасную сделку, оплата будет произведена через 2 недели после ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Прогнать сайт по базам

    Нужно прогнать сайт по каталогам, форумам, досках и соц закладкам. Анкоры и ключи Ваши. Пишите свою цену и сроки. =&gt; Оплата по факту, за подробностями в личку. &lt;=

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо написать статью

    Необходимо написать статью на игровую тему. Пишите сколько будет стоит 1к знаков без пробелов. Тему скину в личку исполнителю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переделать попап окно

    Есть попап окно нужно его переделать, каким оно должно быть, я скину образец. Сделать нужно срочно. Оплата по факту.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать тизеры

    Необходимо создать 45 кликабельных тизеров. Графика + текст. Инетересует стоимость одного тизера. Полная или частичная предоплата при условии положительных отзывов. Сотрудничество на постоянной основе.

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать объявления.

    Необходимо написать объявы(объявы+заголовки) на сайт доски объявлений, объява должна быть эффективная и кликабельная. На какую тему пишите в личку, необходимо написать две объявы до 450 символов(Без синонимайзера).

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать скрипт

    Нужно написать не большой скрипт что бы он работал с одной из партнёркой, скрипт должен работать с api. При загрузке без параметра загружается одно, при загрузке с параметром загружается другое, по факту совсем разные сайты, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать редирект

    Необходимо написать редирект 302 по реферу на php, те кто заходят с поисковика должно редиректить на один урл, те кто заходят на прямую, на другой урл.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
NovTaya
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$14
10 баллов
10 лет назад
Написать продающий текст
Александр прекрасный заказчик! Четко ставит задачу и точно знает чего хочет. Оперативно отвечает на все текущие вопросы и всегда на связи. Моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству! Буду работать с Татьяной и в будущем.
Ответный отзыв
sergey-prokhorov
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$100
9 баллов
10 лет назад
Разработать расширение для Chromium(Firefox)
все в порядке, рекомендую!
Очень грамотный кодер, рекомендую.
Ответный отзыв
freelancer_2011
Дмитрий 
55 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Необходимо написать статью
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая проверка работы, мгновенная оплата. Рекомендую как ответственного и пунктуального заказчика. Буду очень рад сотрудничеству в дальнейшем.
Дмитрий сделал всё качественно и немаловажно в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Переделать попап окно
Адекватный, грамотный заказчик, знает что хочет, оплата без проблем. +
Быстро и качественно выполненная работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для WebDesignStudio
Приятный человек, терпеливый и знает четко что хочет получить. Это второй раз когда мы сотрудничаем и надеюсь не последний. Рекомендую как отличного заказчика.
Заказываю у Сергея скрипт уже не первый раз, сначала узнал чётко что нужно затем взялся за работу, очень ему за это благодарен, работу выполняет всю с первого раза, багов минимальное количество, по мелочам.
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