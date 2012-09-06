oleksdanderm

Необходимо создать РК в контекстной системе яндекс директ, необходимо собрать 300 коммерческих ключей, составить объявления и запустить рк на поиске, 1 ключ = 1 объява с дальнейшей поддержкой и корректировки рк. Напишите цену и сроки.
- Контекстная реклама16 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо собрать 700 ключей с частотностью не меньше 60. Создать РК для ПС 200-300 объявлений добавить быстрые ссылки, написать тексты объявлений. Создать РК для тематических площадок, аналогично 200 - 300 объявлений сделать, текст такой же как и ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать плагин для VirtualBox, который будет влиять на работу браузеров. Более подробно опишу в личку исполнителю.Системное программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать продающий текст о предлагаемых услугах, до 3-5к, 100% уникальности, без плагиата. Текст будет использоваться на сайтах и форумах, для поиска клиентов. Пишите сколько Вам нужно времени и цену за 1к символов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходим помощник менеджера по контекстной рекламе, основная задача(других задач нет.) составлять список ключей и текст объявления чтобы во время модерации не было проблем и не отправлять РК на повторную модерацию в системе Яндекс Директ. Изначально Вам ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать расширение для Firefox. Расширение должно менять всю информацию о браузере (user-agent, HTTP headers, URL sniffer и тд). Оставляйте свои заявки, в личке объясню более подробно. Оплата через безопасную сделку, оплата будет произведена через 2 недели ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать расширение для Chromium. Оставляйте свои заявки, Отправлю конкретные задачи. Оплата через безопасную сделку, оплата будет произведена через 2 недели после теста расширения. По предоплатам не работаю.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать расширение(патч) для Chromium(Firefox). Расширение должно менять всю информацию о браузере(user-agent, HTTP headers, URL sniffer и тд). Оставляйте свои заявки, в личке объясню более подробно. Оплата через безопасную сделку, оплата будет произведена через 2 недели после ...Завершен10 лет назад
Нужно прогнать сайт по каталогам, форумам, досках и соц закладкам. Анкоры и ключи Ваши. Пишите свою цену и сроки. => Оплата по факту, за подробностями в личку. <=Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать статью на игровую тему. Пишите сколько будет стоит 1к знаков без пробелов. Тему скину в личку исполнителю.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть попап окно нужно его переделать, каким оно должно быть, я скину образец. Сделать нужно срочно. Оплата по факту.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать 45 кликабельных тизеров. Графика + текст. Инетересует стоимость одного тизера. Полная или частичная предоплата при условии положительных отзывов. Сотрудничество на постоянной основе.Анимация8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать объявы(объявы+заголовки) на сайт доски объявлений, объява должна быть эффективная и кликабельная. На какую тему пишите в личку, необходимо написать две объявы до 450 символов(Без синонимайзера).Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Написать скрипт для работы с партнёрской программой.Завершен12 лет назад
Необходимо нарисовать визитку для таксиста, интересует цена и сроки.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо переписать скрипт одной смс партнёрки для другой. За подробностями в личку.Закрыт12 лет назад
Нужно написать не большой скрипт что бы он работал с одной из партнёркой, скрипт должен работать с api. При загрузке без параметра загружается одно, при загрузке с параметром загружается другое, по факту совсем разные сайты, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать модуль для WP, плагин должен парсить одну из ПС. Сколько ПРИМЕРНО будет стоить плагин?Закрыт12 лет назад
Необходимо написать редирект 302 по реферу на php, те кто заходят с поисковика должно редиректить на один урл, те кто заходят на прямую, на другой урл.Завершен12 лет назад
Есть css кнопка нужно её переделать, пример кнопки которая нужна предоставлю.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад