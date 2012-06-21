Подготовить готовые макеты под печать

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок164 просмотра

необходимо подготовить под печать два макета, они отрисованы, просто параметры выставлены некорректно. Первый-"рекомендации спец" -формат А6, второй-"напоминание"- формат обычной визитки. печать односторонняя.

13 лет назад
Krasavin
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Большое спасибо, Игорю. быстро и качественно выполнил задание.
Корректное тех. задание, професиональный подход к проекту.Спасибо Сергею, приятно работать.

Заявки фрилансеров

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад