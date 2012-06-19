Изготовление векторного макета

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Закрыт22 заявки169 просмотров

Изготовление векторного макета в Corel Draw для плоттерной печати и дальнейшей резки. Подробности в ЛС.

Сами изделия небольшие - где то 20 на 25 см и 6 на 12 см.

13 лет назад
arturRAJ
Артур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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