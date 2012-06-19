Требуется разработать визитки для фотографа. Визити нужны для креативной девушки-фотографа http://vk.com/yanafotograf Визитка с двух сторон, можно и на одной стороне, если поместится Как таковой идеи пока нет, есть пожелания: ...
Изготовление векторного макета
Изготовление векторного макета в Corel Draw для плоттерной печати и дальнейшей резки. Подробности в ЛС.
Сами изделия небольшие - где то 20 на 25 см и 6 на 12 см.
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