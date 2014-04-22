Доработать мелочи по css

Добрый день!

Требуется доработать некоторые мелочи на готовом сайте aviaviavi.com; движок - dle.

1. Сделать так, чтобы фоновые картинки на трех страницах тянулись исходя из размера экрана (1920, 1024, 768 и т.п.). Картинки в теле сайта. (http://aviaviavi.com/videos/index.html). Так же ощущение что там другой шрифт (не такой как на основном сайте). + добавить ссылки перехода на условия работы в последнем слайде.

2. Сделать так, чтобы шрифты на фоне этих картинок тянулись и меняли размер и вписывались целиком в блок.

3. Разобраться с формой отправки сообщения, ибо я не понимаю по какому принципу она сейчас работает и куда шлет почту.

4. Прилепить favicon на все страницы. Сейчас он не всегда отображается.

5. Возможно выявление каких-то еще косяков, которые я не вижу.

В ответах пишите Ваши условия по деньгам и времени. Явки-пароли на сайт через скайп после договоренности.

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