Именить продающую страницу (переверстать контент)

СРОЧНО! вот страница. http://goo.gl/VgCqYq ВАЖНО: если вы не предоставляете проект к 18 по мск завтра, то сделка сгорает, и оплаты вы не получаете! так как в нашем варианте главное- срок. Поэтому если вы не можете грантировать, что успеете, лучше не ...