Именить продающую страницу (переверстать контент)

Есть сайт test.getwider.com Задача сделать кросбраузерную верстку в html и css. (Хром опера интерентэксп-р сафари, ios android windows...) Видео либо изображение должно отображаться целиком занимать максимально возможное место на экране, не зависимо от ориентации, при этом сохраняя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется страница с коммерческим предложением в сфере рекламы.
Требуется сделать её более интересной и продающей (пересмотреть концепцию, поменять тексты, графику, переверстать под новый шаблон).
Не теряя в информативности, уменьшить перегруженность текстом, возможно, добавив инфографики.
Страница: http://mediatarget.in/offer/
От старой страницы должна остаться шапка. Левое меню убирается или оставляется - по желанию.
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