Доработка внутренних проектов

HTML-версткаЗакрыт5 заявок158 просмотров
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Требуются качественные исполнители на верстку макетов для внутреннего сайта компании.

Пока в работе 3 страницы.

Сайт на CMS 1C-Битрикс

Ну и возможно дальнейшее сотрудничество

10 лет назад
101studio
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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