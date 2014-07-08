Верстка страниц

Требуется верстка сайта (кроме главной страницы) с кроссобраузерностью. Чтобы открывался сайт на компьютерах всех браузерах и версиях, а также мобильном телефоне и планшете. И если кликать на лого чтобы ссылка шла на главную страницу. Срок ...
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Нужен верстальщик. Уверенное знание HTML, CSS2, CSS3; Уверенное знание Javascript(jQuery); Кроссбразуерная верстка; Хорошее знание Photoshop (для нарезки макетов); Представление о различных типах графики . Нужно сверстать главную + ориентировочно 10 внутренних страниц. Сроки цены пишем оставляем заявки.
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