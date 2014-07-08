Верстка страниц

HTML-версткаЗавершен28 заявок389 просмотров
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Нужен верстальщик. Уверенное знание HTML, CSS2, CSS3; Уверенное знание Javascript(jQuery); Кроссбразуерная верстка; Хорошее знание Photoshop (для нарезки макетов); Представление о различных типах графики . Нужно сверстать главную + ориентировочно 10 внутренних страниц. Сроки цены пишем оставляем заявки.

9 лет назад
nosenko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
weblencer
Дмитрий 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
9 лет назад
$100
2 дня
Касаемо Дмитрия, не могу написать хотя бы одну плохую букву. В общении не испытывал никаких сложностей, хотя и работа велась удаленно. Комментарии при выполнении работ воспринимались адекватно, и изменения вносились моментально. Рекомендую, сотрудничество будет продолжено. Цена, качество, скорость, все на высшем уровне адекватности. P.S. Не люблю писать отзывы, делаю впервые, но в данном случае нельзя не высказать слов восхищения.
Очень хороший заказчик,оплата вовремя,задачи ставил четкие,всем рекомендую как порядочного и адекватного заказчика
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