Требуется верстка с кроссобраузерностью

Требуется верстка сайта (кроме главной страницы) с кроссобраузерностью. Чтобы открывался сайт на компьютерах всех браузерах и версиях, а также мобильном телефоне и планшете. И если кликать на лого чтобы ссылка шла на главную страницу. Срок верстки 4 дня. www.kamindecor.ru ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ 5000 рублей за работу.