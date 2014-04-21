Требуется верстка с кроссобраузерностью

Необходимо сверстать макет Landing page http://webxp.ru/works/gis/gis2.png
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка сайта (кроме главной страницы) с кроссобраузерностью. Чтобы открывался сайт на компьютерах всех браузерах и версиях, а также мобильном телефоне и планшете. И если кликать на лого чтобы ссылка шла на главную страницу. Срок верстки 4 дня. www.kamindecor.ru ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ 5000 рублей за работу.
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