Адаптировать сайт под любое разрешение и мобильные

HTML-версткаЗавершен4 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть рабочий сайт: www.orlovka-rest.com.ua. Требуется:

- переделать вёрстку, чтобы сайт корректно работал на различных разрешениях, а также смартфонах, планшетах и т.п. (примерно, как здесь: http://bezdnaspa.ru/). Если это невозможно, создать версию сайта для мобильных устройств.

- полученный результат залить на хостинг на новое доменное имя orlovka-rest.com (домен уже зарегистрирован и подключен к хостингу). Проверить все на валидность, кроссбраузерность.

- на старом домене сделать и разместить индексные файлы с переадресацией на orlovka-rest.com

Сроки и цену указывайте свои. Главное, чтобы работа была сделана грамотно и профессионально.

10 лет назад
svensen
Андрей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Kopakov
Фёдор 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
10 лет назад
$10
7 дней
Очень профессиональная работа. Заказ выполнен быстро и качественно. Прекрасно знает своё дело и всегда на связи. Рекомендую данного фрилансера!
Приятно было работать с Андреем. Задачу поставил ясно, всегда был на связи, отвечал на все вопросы, работу оплатил моментально, причем удобным для меня переведом. Даже чуть больше стоимости работы перевел ) Просто хороший человек. Всем советую с ним работать :)
  • Похожие заказы

  • Верстка первой страницы сайта проф.сообщества

    Предлагается для пробного сотрудничества дизайн и верстка первой страницы сайта на основе шаблона. В случае удачного сотрудничества - продолжение с версткой всего сайта гарантируется (примерно 7-10 страниц). Бюджет оцениваете сами на основе ТЗ, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить верстку на лендинге

    Есть посадочная страница, на ней - форма обратной связи. Вначале на форме были 2 аватарки менеджеров и кнопка отправить. Сейчас оставили одну аватарку менеджера и кнопка отправить съехала. Нужно поправить верстку кнопки отправить, чтоб она ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить дизайн страницы

    Здравствуйте. Есть одностраничный сайт кемерово-1с.рф Необходимо поправить дизайн. Добавить элементы. Сделать полосу в верху сайта(шапку). Туда поместить текст. Поменять тексты. Добавить ссылки на страницу(3 штуки).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработки на одностраничнике

    Требуется произвести некоторые доработки на одностраничнике - http://leveragemagica.ru/ (дополнить каталог, добавить раздел). Прошу указывать стоимость и срок работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правка шаблона inSales

    $50

    Необходимо внести небольшие правки в публичный шаблон inSales. Изменения касаются карточки товара - поправить шрифт, убрать какое какие элементы и т.п.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка Landing page на основе PSD макета

    $100

    Вёрстка страницы сайта компании по макету на основе PSD Описание функционала и задание внутри файла. Обязательно будут небольшие правки, которые необходимо будет внести Работаем через безопасную сделку Связь осуществляется через почту и ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доверстать сайт, исправить шрифты

    Доверстать сайт: http://квартира-на-пхукете.рф/ таким образом, чтобы все правильно отображалось во всех браузерах: IE, Opera, Safari (см. скрины), и др. + на всех современных мобильных устройствах: IOS, Android, IPAD, TAB и пр. а также в соц. сетях при ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка шапки сайта и главной страницы

    $100

    Требуется опытный верстальщик для верстки шапки сайта и главной страницы интернет-магазина. Дизайн тянущийся 1024-1280 пикселей. В некоторых местах надо использовать js. Верстка делается для существующего сайта и в последствии текущая страница будет заменена этой версткой. Многие элементы ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Откорректировать вёрстку для моб. версии

    $15

    На сайте http://larhotel.ru/ Откорректировать вёрстку календаря для мобильной версии сайта. В браузере гугл хром на последних версиях андроида в смартфонах не показывается календарь вообще (в других версиях и на ПК отображается корректно). Проблема с отображением в частности ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад