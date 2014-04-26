Адаптировать сайт под любое разрешение и мобильные

Есть рабочий сайт: www.orlovka-rest.com.ua. Требуется:

- переделать вёрстку, чтобы сайт корректно работал на различных разрешениях, а также смартфонах, планшетах и т.п. (примерно, как здесь: http://bezdnaspa.ru/). Если это невозможно, создать версию сайта для мобильных устройств.

- полученный результат залить на хостинг на новое доменное имя orlovka-rest.com (домен уже зарегистрирован и подключен к хостингу). Проверить все на валидность, кроссбраузерность.

- на старом домене сделать и разместить индексные файлы с переадресацией на orlovka-rest.com

Сроки и цену указывайте свои. Главное, чтобы работа была сделана грамотно и профессионально.