Поправить верстку на лендинге

Есть посадочная страница, на ней - форма обратной связи.

Вначале на форме были 2 аватарки менеджеров и кнопка отправить. Сейчас оставили одну аватарку менеджера и кнопка отправить съехала.

Нужно поправить верстку кнопки отправить, чтоб она была как на макете.