Верстка первой страницы сайта проф.сообщества

Доверстать сайт: http://квартира-на-пхукете.рф/ таким образом, чтобы все правильно отображалось во всех браузерах: IE, Opera, Safari (см. скрины), и др. + на всех современных мобильных устройствах: IOS, Android, IPAD, TAB и пр. а также в соц. сетях при ...