Верстка шапки сайта и главной страницы

Требуется опытный верстальщик для верстки шапки сайта и главной страницы интернет-магазина.

Дизайн тянущийся 1024-1280 пикселей. В некоторых местах надо использовать js.

Верстка делается для существующего сайта и в последствии текущая страница будет заменена этой версткой. Многие элементы на текущей странице и новой остаются, но видоизменяются. В связи с этим при верстке важно учитывать и использовать уже существующие стили и html код, чтобы не плодить дубли.

Дизайн и более подробное ТЗ во вложении. Исполнителю будут предоставлены psd.