Откорректировать вёрстку для моб. версии

На сайте http://larhotel.ru/

Откорректировать вёрстку календаря для мобильной версии сайта.

В браузере гугл хром на последних версиях андроида в смартфонах не показывается календарь вообще (в других версиях и на ПК отображается корректно).

Проблема с отображением в частности в хроме на Galaxy S4, а в штатном браузере работает нормально.

Необходимо чтобы в хроме календарь был виден.

Цена: 500 руб.

Сроки: 21.04.2014 - сегодня!