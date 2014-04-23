Натянуть простой макет на 1С-Битрикс

Не честный исполнитель, получил деньги за работу и слился на конечном этапе. Был заказ сделать две страницы для сайта. Разработчик выложил работу а своем сервере и после этого потерялся. Нужно перенести две страницы с тестового ...
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется сверстать (натянуть) простой макет на «CMS 1С-Битрикс». Сам макет прикреплен к этому проекту, на данный момент только главная страница (другие есть на фото). В последствии потребуется верстка других страниц. PSD мы передадим исполнителю. Работу желательно осуществлять на нашем хостинге.
Предпочтение отдаем фрилансерам со скайпом, которые могут говорить голосом. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Пожалуйста, пишите сроки и стоимость.
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