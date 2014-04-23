Натянуть простой макет на 1С-Битрикс

HTML-версткаЗавершен1 заявка96 просмотров
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется сверстать (натянуть) простой макет на «CMS 1С-Битрикс». Сам макет прикреплен к этому проекту, на данный момент только главная страница (другие есть на фото). В последствии потребуется верстка других страниц. PSD мы передадим исполнителю. Работу желательно осуществлять на нашем хостинге.

Предпочтение отдаем фрилансерам со скайпом, которые могут говорить голосом. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Пожалуйста, пишите сроки и стоимость.

10 лет назад
alodiy
Денис 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Kopakov
Фёдор 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Безусловно, Фёдор профессионал своего дела. Сделал адаптивную верстку точно в срок. Оплату взял по факту выполнения поставленной задачи. Конечный продукт получился достойным, код чистый и привлекательный, страница быстро загружается, ошибок нет. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. В общем всем рекомендую!
Приятно работать. Четкая постановка задачи, постоянная связь, моментальная оплата работы. Всем рекомендую.)
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