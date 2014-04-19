Требуется визитка на WP

Требуется сверстать визитку на WP. Шаблон есть, задачу объясню по скайпу. Требуется ответственный верстак, который постоянно на связи, никуда не пропадает и не тянет сроки! Так же желательная быстрая исполнительность. Проектов много, возможно будем в дальнейшем сотрудничать.