Требуется визитка на WP

Нужно "натянуть" дизайн на шаблон OpenCart. OpenCart стандартный (OcStore), без дополнительных модулей. Настраивать не нужно, адаптация не нужна. Есть файл PSD, шрифт. Задача простая, сроки "сжатые". Несоблюдение сроков - плохой отзыв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать визитку на WP. Шаблон есть, задачу объясню по скайпу. Требуется ответственный верстак, который постоянно на связи, никуда не пропадает и не тянет сроки! Так же желательная быстрая исполнительность. Проектов много, возможно будем в дальнейшем сотрудничать.
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