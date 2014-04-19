Верстка лендинга

Нужна верстка для лендинга на основе разработанного дизайна. ТЗ уже готово.

CMS с возможностью в дальнейшем ЛЕГКО ЛИЧНО редактировать контент сайта. Бюджет 1000-1500 руб.

Если работа будет качественной, то и в дальнейшем будем работать с вами, будет много заказов.

Предложения высылайте на почту. Исполнителя выберем сами и свяжемся с вами!

Людей с маленьким опытом просьба не беспокоить.