Верстка сайта-визитки на Wordpress

В связи со сферой деятельности на мейл клиентам периодически приходится отправлять коммерческие предложения. Цель дизайна не сделать красивее, а в первую очередь повысить конверсию такого письма. Заявки желательно оставлять тем, кому приходилось делать лендинги. После дизайна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка сайта на Wordpress.
Образец макета главной страницы прикреплен.
Внутренние страницы - практически то же самое: то есть слайдер, а под ним сразу начинается статья.
Эффекты слайдера как тут: http://www.novita-training.ru/
То есть отдельно анимирован текст, отдельно картинка.
Сразу же нужно будет настроить 2 слайдера (есть в макете).
Новости - это Записи, меню - Страницы.
На главной показываются наиболее свежие новости, остальные доступны списком по ссылки "Все новости".
Важно сделать первую новость фиксированной, чтобы она не убиралась с главной страницы никогда. Возможно, проще реализовать обычным виджетом с HTML-кодом.
Что требуется от верстки:
— соответствие макету.
— корректное отображение в современных браузерах.
— нужно максимально интегрироваться с используемой CMS, чтобы можно было добавлять, редактировать и сортировать все меню, виджеты, плагины, слайдер и т.п. средствами самой CMS, а также обновлять CMS без последствий для работы сайта.
— Телефоны, названия меню и т.п. — естественно, текстом, а не картинками.
— Логотип — наоборот — картинкой.
— ссылки и кнопки при наведении должны реагировать.
— названия статей в H1.
— лого ведет на главную.
Сайт должен получиться фиксированным по ширине. Минимальная ширина — на 960px без скроллинга.
Результатом работы должен стать полностью рабочий сайт с заполненной главной страницей один в один как в макете (слайдер, меню, новости, футер и т.п.).
Делать можно на вашем или на моем хостинге. Если на вашем - то после оплаты нужно будет перенести на мой.
Сроки — до 4 рабочих дней.
Оплата по факту Webmoney или Яндекс.Деньги.
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