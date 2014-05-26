Верстка сайта-визитки на Wordpress

Нужна верстка сайта на Wordpress.

Образец макета главной страницы прикреплен.

Внутренние страницы - практически то же самое: то есть слайдер, а под ним сразу начинается статья.

Эффекты слайдера как тут: http://www.novita-training.ru/

То есть отдельно анимирован текст, отдельно картинка.

Сразу же нужно будет настроить 2 слайдера (есть в макете).

Новости - это Записи, меню - Страницы.

На главной показываются наиболее свежие новости, остальные доступны списком по ссылки "Все новости".

Важно сделать первую новость фиксированной, чтобы она не убиралась с главной страницы никогда. Возможно, проще реализовать обычным виджетом с HTML-кодом.

Что требуется от верстки:

— соответствие макету.

— корректное отображение в современных браузерах.

— нужно максимально интегрироваться с используемой CMS, чтобы можно было добавлять, редактировать и сортировать все меню, виджеты, плагины, слайдер и т.п. средствами самой CMS, а также обновлять CMS без последствий для работы сайта.

— Телефоны, названия меню и т.п. — естественно, текстом, а не картинками.

— Логотип — наоборот — картинкой.

— ссылки и кнопки при наведении должны реагировать.

— названия статей в H1.

— лого ведет на главную.

Сайт должен получиться фиксированным по ширине. Минимальная ширина — на 960px без скроллинга.

Результатом работы должен стать полностью рабочий сайт с заполненной главной страницей один в один как в макете (слайдер, меню, новости, футер и т.п.).

Делать можно на вашем или на моем хостинге. Если на вашем - то после оплаты нужно будет перенести на мой.

Сроки — до 4 рабочих дней.

Оплата по факту Webmoney или Яндекс.Деньги.