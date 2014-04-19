Добрый день, необходимо сверстать ровно одну простую страницу, весь макет с пояснениями можно посмотреть на картинке. В заявке необходимо написать цену и сроки, просьба не писать в ЛС, я с Вами сам свяжусь, спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется сверстать простой макет на "CMS 1С-Битрикс". Сам макет прикреплен к этому проекту, на данный момент только главная страница(другие есть на фото). В последствии потребуется верстка других страниц. PSD мы передадим исполнителю. Работу желательно осуществлять на нашем хостинге.
Предпочтение отдаем фрилансерам со скайпом, которые могут говорить голосом. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Пожалуйста, пишите сроки и стоимость.
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