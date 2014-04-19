Сверстать простой макет на CMS 1С-Битрикс

HTML-версткаЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется сверстать простой макет на "CMS 1С-Битрикс". Сам макет прикреплен к этому проекту, на данный момент только главная страница(другие есть на фото). В последствии потребуется верстка других страниц. PSD мы передадим исполнителю. Работу желательно осуществлять на нашем хостинге.

Предпочтение отдаем фрилансерам со скайпом, которые могут говорить голосом. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Пожалуйста, пишите сроки и стоимость.

10 лет назад
den4ik86
Денис 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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