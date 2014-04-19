Здравствуйте!

Нужен верстальщик, со знанием фотошопа. Дизайн рисовать не нужно конечно же, но поправить картинку, ужать, обрезать необходимо будет часто.

Основные задачи:

Работа со страницами HTML. В большинстве случаев это уже готовые страницы, их нужно изменить, добавить текст, картинки еще что-то.

Важно чтобы вы умели поставить простейшие скрипты: счетчик обратного времени, простенькую галерею картинок, форму заказа поставить на сайт и стилями обрамить ее.

Нужен скайп с вебкой. Работа постоянная, 8 часовой рабочий день, график выбираете сами. Оклад 15 тысяч рублей на испытательный срок (1 месяц). Далее увеличение оплаты соразмерно вашим результатам. Предыдущий верстальщик получал в итоге 25 тысяч в месяц, но продолжить работу не смог по семейным обстоятельствам.

Присылайте краткое резюме: технические навыки, опыт работы, имя, возраст, желаемый график работы, вопросы, пожелания. Работы много, приступить можем хоть завтра. Оплата каждую неделю, первые недели можем вперед по протекции или еще как-то, как договоримся.