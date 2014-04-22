Перенести две страницы

$100
HTML-версткаЗавершен13 заявок184 просмотра
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Не честный исполнитель, получил деньги за работу и слился на конечном этапе. Был заказ сделать две страницы для сайта. Разработчик выложил работу а своем сервере и после этого потерялся. Нужно перенести две страницы с тестового сервера на основной, не имея доступа к фтп тестового сервера. Либо сверстать занова, имеется макет страниц. Сделать нужно до утра.

10 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
devcomp
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Быстро и на уровне.
Все отлично, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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