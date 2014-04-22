Не честный исполнитель, получил деньги за работу и слился на конечном этапе. Был заказ сделать две страницы для сайта. Разработчик выложил работу а своем сервере и после этого потерялся. Нужно перенести две страницы с тестового сервера на основной, не имея доступа к фтп тестового сервера. Либо сверстать занова, имеется макет страниц. Сделать нужно до утра.