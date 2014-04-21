Нужа грамотная кроссбраузерная валидная верстка

Нужно сверстать попап по макету. Нужна качественная кроссбраузерная верстка. Оплата по окончании работы. Все предложения в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу верстальщика для верстки нескольких макетов в html, нужно чтобы все было правильно, валидно и кроссбраузерно, буду смотреть код.
При успешном сотрудничестве время от времени будут новые проекты. Знание js/jquery приветствуется.
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