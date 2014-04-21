Нужа грамотная кроссбраузерная валидная верстка

HTML-версткаЗакрыт20 заявок168 просмотров
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Ищу верстальщика для верстки нескольких макетов в html, нужно чтобы все было правильно, валидно и кроссбраузерно, буду смотреть код.

При успешном сотрудничестве время от времени будут новые проекты. Знание js/jquery приветствуется.

10 лет назад
alex_mitin
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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