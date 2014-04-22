Верстальщик/программист MODx Revo

Ищем для постоянной работы верстальщика/программиста для работы с CMS MODx Revo. Верстка (возможна и адаптивная) дизайнов в формате PSD, установка модулей и тп. Возможно обучение сложным моментам. Требования - ответственность, быть на связи, соблюдение сроков работы. В основном задачи типовые - корпоративные сайты и интернет магазины. Оплата - от 5 000 до 15 000 руб (от 150 до 450 $) за сайт в зависимости от сложности работ.