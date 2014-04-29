Сделать верстку

HTML-версткаЗавершен10 заявок258 просмотров
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На основе готовых дизайн макетов необходимо выполнить верстку. Готовые шаблоны будут устанавливаться на modx revo прошу это учесть при верстке дизайн макетов.

10 лет назад
Vixen84
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$75
3 дня
Ярослав отличный исполнитель, рекомендую всем. Заказывал верстку для сайта, работа была выполнена с соблюдением всех сроков и требований. Буду сотрудничать дальше.
Доволен сотрудничеством. Вежливое и приятное общение, четкое задание, своевременная оплата.
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