Сверстать интернет-магазин

Интернет магазин, нарисован и будет иметь функционал как http://www.bodybuilding.com/store/ - не путайте, смотрите только store, на сайте-примере ещё соц сеть прицеплена, у нас её не будет ни в каком формате.

Всего 17 страниц внутренних.

Стоимость не определена. Если нужны будут доп.данные - пишите спрашивайте.

Только сверстать!!!