Сверстать интернет-магазин

HTML-версткаЗакрыт20 заявок276 просмотров
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Интернет магазин, нарисован и будет иметь функционал как http://www.bodybuilding.com/store/ - не путайте, смотрите только store, на сайте-примере ещё соц сеть прицеплена, у нас её не будет ни в каком формате.

Всего 17 страниц внутренних.

Стоимость не определена. Если нужны будут доп.данные - пишите спрашивайте.

Только сверстать!!!

10 лет назад
Cronv
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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