Верстка сайта

$70
HTML-версткаЗавершен25 заявок285 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Так как текущий наш штатный специалист загружен работой, а проекты надо сдавать в срок, ищем человека который сделает верстку.

В аттачменте примеры 2 страницы(всего 8 страниц) и требования по верстке.

Приступить к проекту сегодня-завтра. Через 2 дня показать что сделано, для проверки, чтобы мы увидели правильно ли мы друг друга поняли.

Хотелось бы оплатить все гривнами через Приват24.

При удачном выполненном проекте будем периодически давать новые проекты.

Верстка сайта
10 лет назад
WebgidStudio
Артем 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
VitalikSV
Виталий 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$90
5 дней
Отличный исполнитель. Хорошо все сделал. Результатом доволен.
Оплата в срок. Постоянно на связи. Был рад сотрудничеству.
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