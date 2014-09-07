Верстка сайта

Нужен верстальщик. Уверенное знание HTML, CSS2, CSS3; Уверенное знание Javascript(jQuery); Кроссбразуерная верстка; Хорошее знание Photoshop (для нарезки макетов); Представление о различных типах графики . Нужно сверстать главную + ориентировочно 10 внутренних страниц. Сроки цены пишем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Так как текущий наш штатный специалист загружен работой, а проекты надо сдавать в срок, ищем человека который сделает верстку.
В аттачменте примеры 2 страницы(всего 8 страниц) и требования по верстке.
Приступить к проекту сегодня-завтра. Через 2 дня показать что сделано, для проверки, чтобы мы увидели правильно ли мы друг друга поняли.
Хотелось бы оплатить все гривнами через Приват24.
При удачном выполненном проекте будем периодически давать новые проекты.
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