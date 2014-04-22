Верстка сайта

Так как текущий наш штатный специалист загружен работой, а проекты надо сдавать в срок, ищем человека который сделает верстку. В аттачменте примеры 2 страницы(всего 8 страниц) и требования по верстке. Приступить к проекту сегодня-завтра. Через 2 дня ...