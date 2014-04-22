Натяжка на WP

HTML-версткаЗакрыт7 заявок175 просмотров
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Есть готовая верстка главной. Есть макеты внутряков. Все в приложении. Надо срочно натянуть на CMS Wordpress

От Вас сроки и цена

10 лет назад
art-des
Юрий 
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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