Сверстать страницу для показа рекламы

Нужен верстальщик. Уверенное знание HTML, CSS2, CSS3; Уверенное знание Javascript(jQuery); Кроссбразуерная верстка; Хорошее знание Photoshop (для нарезки макетов); Представление о различных типах графики . Нужно сверстать главную + ориентировочно 10 внутренних страниц. Сроки цены пишем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт test.getwider.com
Задача сделать кросбраузерную верстку в html и css.
(Хром опера интерентэксп-р сафари, ios android windows...)
Видео либо изображение должно отображаться целиком занимать максимально возможное место на экране, не зависимо от ориентации, при этом сохраняя пропорции. В нижней части экрана должна быть статичное поле для вставки контактных данных.
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