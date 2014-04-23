Верстка email-письма

Есть сайт test.getwider.com Задача сделать кросбраузерную верстку в html и css. (Хром опера интерентэксп-р сафари, ios android windows...) Видео либо изображение должно отображаться целиком занимать максимально возможное место на экране, не зависимо от ориентации, при этом сохраняя ...
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Здравствуйте!
Нужна сверстать емайл-письмо для рассылки.
Подавать заявки желательно только с опытом верстки данного направления.
Не забывайте указывать стоимость.
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