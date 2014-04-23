Верстка email-письма

$50
HTML-версткаЗавершен3 заявки173 просмотра
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Здравствуйте!

Нужна сверстать емайл-письмо для рассылки.

Подавать заявки желательно только с опытом верстки данного направления.

Не забывайте указывать стоимость.

10 лет назад
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
huntz7777
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Виталий хорошо справился с работой. Мелкие правки вносились очень быстро и без лишних вопросов. Радует то, что постоянно на связи! Спасибо и удачи!
Четкое ТЗ, заказчик приятный в общении, оплата в срок. Советую всем.
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