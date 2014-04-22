Поменять текст

$50
HTML-версткаЗакрыт8 заявок235 просмотров
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на http://demo52.websun.ws/ купил

Здравствуйте!

Поменять текста почти на всём сайте, убрать несколько блоков.

Первая задача :

1. в точности дизайн как http://demo52.websun.ws/ только с нашими словами.

Данный лендинг установить на http://www.yogatibet.ru добавкой / yoga/1

это купленный http://demo52.websun.ws/ с МОИМ текстом

архив сайта и презентацию вышлю,

В дизайне никаких изменений. Там где в презентации нет слов, убираем БЛОК целиком.

Вторая задача лендинг/yoga2

тоже самое, что и 1, но

дизайн картинка меняется на http://ru.123rf.com/photo_16520917_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE.html

Девочка должна смотреть направО !!!

Спасибо!!!

10 лет назад
AN-drey1975
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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