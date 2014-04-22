Фронтенд-разработчик для работы над веб-приложения

HTML-версткаЗакрыт1 заявка179 просмотров
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Для работы над проектом находящемся на стадии пре-альфа на длительный срок требуется специалист, имеющий:

— Не менее 30 часов времени для работы над проектом в неделю;

— Обязательный опыт с любым MV* фреймворком (Backbone/Knockout/Ember/Angular);

— Опыт оптимизации JS/CSS под популярные браузеры;

— Опыт работы с распределенными системами контроля версий (bitbucket);

10 лет назад
academic777
Андрей 
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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