Кроссбраузерная верстка нескольких простых PSD

HTML-версткаЗакрыт22 заявки199 просмотров
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Несколько PSD макетов без особого дизайна. Только несколько кнопок на каждом.

Нужно сверстать в короткие сроки.

Кроссбраузерная верстка и чистый код обязательны.

10 лет назад
alarin
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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