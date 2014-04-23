Верстка и программирование сайта по шаблонам

Сверстать главную + 3 внутренние. Будет предоставлено подробное ТЗ и примеры скриптов. Сроки 2-3 дня. Важно соблюдение сроков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать и спрограммировать ("натянуть" на движок) несложный сайт по готовым шаблонам. CMS на ваше усмотрение.
Функционал:
- Статьи с тэгами
- Комментарии к статьям (без личного кабинета и регистрации)
- Скрипт с отображением фото в виде слайдера в статьях
- Форма обратной связи
Требования:
- Разумная кроссбраузерность
- Доступность при выключенных(загружающихся) картинках
- Единообразие, аккуратность
- Отсутствие багов при увеличенном шрифте.
- Полное соответствие шаблону
Макеты: https://cloud.mail.ru/public/f7b1f53ad1b7/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.rar
Возможна разбивка работу на 2 этапа.
Первый. Минимально рабочий и функционирующий сайт (чтобы можно было наполнять контентом) без доводки css.
Второй. Доводка css до соответствия шаблону.
Есть недоделанная версия на Джумле. Можете взять и доделать или начать с нуля.
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