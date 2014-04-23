Верстка и программирование сайта по шаблонам

Требуется сверстать и спрограммировать ("натянуть" на движок) несложный сайт по готовым шаблонам. CMS на ваше усмотрение.

Функционал:

- Статьи с тэгами

- Комментарии к статьям (без личного кабинета и регистрации)

- Скрипт с отображением фото в виде слайдера в статьях

- Форма обратной связи

Требования:

- Разумная кроссбраузерность

- Доступность при выключенных(загружающихся) картинках

- Единообразие, аккуратность

- Отсутствие багов при увеличенном шрифте.

- Полное соответствие шаблону

Макеты: https://cloud.mail.ru/public/f7b1f53ad1b7/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.rar

Возможна разбивка работу на 2 этапа.

Первый. Минимально рабочий и функционирующий сайт (чтобы можно было наполнять контентом) без доводки css.

Второй. Доводка css до соответствия шаблону.

Есть недоделанная версия на Джумле. Можете взять и доделать или начать с нуля.