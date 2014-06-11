Требуется оптимизировать загрузку сайта и восстановить работу слайдера. На данный момент для моб.устройств 60/100, для ПК 72/100. Необходимо выполнить следующее: 1. Удалите код JavaScript, препятствующий отображению: http://site.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ac98ac http://site.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ac98ac ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима качественная верстка. Всего 5 страниц (Главная, вторая (контакты и т.п.), ЛК, карточка товара, несколько форм).
Верстка резиновая, кроссбраузерная, HTML5/CSS3, JS.
Исходники подготовлены.
Сдача работ поэтапно ЛК, главная, формы и т.п.,. Оплата по факту 100% сразу после приемки.
Пока предыдущий этап не сделан полностью по всем замечаниям - он не принят и не оплачен, к следующему этапу не приступаем.
Рисунки на ознакомление по запросу.
Необходима разработка скриптов для выпадающего меню и выпадающих окошек, всплывающих окон и т.п..
Готовить под Битрикс, нужна рабочая качественная верстка.
Срок 7 календарных дней.
Общение через Скайп. Оплата на WMR.
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