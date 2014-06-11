Дмитрий выполнил все на отлично. Представил ему на анализ макеты, подтвердил что выполнит в срок, что и сделал. В ходе работы были множественные доработки и изменения, Дмитрий выполнял все работы в течении 1 дня. В итоге получили нужную качественную верстку в законченном варианте. Рекомендую сотрудничать с Дмитрием, всегда можно обсудить все тонкости. Терпелив к требованиям заказчика и уважителен к замечаниям. Спасибо за работу. буду сотрудничать и дальше.