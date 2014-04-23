Правки по сайту

Несколько PSD макетов без особого дизайна. Только несколько кнопок на каждом. Нужно сверстать в короткие сроки. Кроссбраузерная верстка и чистый код обязательны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
В приложенной файле скриншот сайта. Необходимо сделать:
1. Сделать кнопки перелистывания слайдера видимыми и по всей высоте, сменить цвет. Сейчас кнопки появляются только при наведении "мышки". И высота кнопок не по всей высоте. Должно выглядеть как на скриншоте.
2. Добавить зеленую полосу на всю ширину.
Кнопки и полоса нарисованы и имеются.
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