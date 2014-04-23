Вёрстка блога + оптимизация кода

Сайт пока тут: http://gk.joomart.tk/ Нужно сделать так, чтобы и при ширине сайта в 1000px, и при ширине 1220px картинка с "лысым мужиком" оставалась неизменной высоты (по вертикали). Сейчас она увеличивается пропорционально, просто растягивается. А нужно ...
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Здравствуйте! Необходимо сверстать блог (смена дизайна) + оптимизировать код, исправить ошибки в коде сайта, ускорить. ТЗ прилагается. Сайт: http://int-net-partner.ru/. Примеры исходников дизайна прикреплены. Нужен опытный верстальщик с навыками программиста. Жду заявок.
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