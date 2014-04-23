Вёрстка LP c HTML5

Предполагаю сделать сайт с полезными советами. Каждый совет-статья представляет собой блоки текста. все выводится на одной странице, но нужно листать пошагово. Т.е. совет должен выводиться порционно, чтобы оставить пользователя подольше на сайте, но страница должна быть ...
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У нас есть готовый лэнд:
http://mobile.webdevelopers.su/
На этот лэндинг нужно добавить:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SwSMErWp5_jylbsvRerh1FNo6zsPz_9Dcl-gkOxYNPY/edit?usp=sharing
На основе этого лэндинга сверстать новый (заменить первые 2 экрана) дизайн прикрепил файлом.
И добавить эффект:
При наведении на ракету фон должен становиться тёмным http://joxi.ru/O-dDU_3JTJBSBNk-SEA При нажатии на ракету должно открываться всплывающее окно, как тут http://portals.webdevelopers.su/
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