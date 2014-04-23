Вёрстка LP c HTML5

Есть сайт на wp, находящийся на впс http://gamergirl.ru/. Валидатор показывает много ошибок. Нужно исправить все ошибки html и css, а также необходимо ускорить загрузку сайта, так как тот очень долго грузится. Возможно нужно разбить фоновую ...