Верстка и натяжка дизайна простой сайт-визитки

HTML-версткаЗавершен10 заявок223 просмотра
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Верстка и натяжка дизайна простой сайт-визитки (одна страница). сайт нужно запускать уже. работы часа 1,5-2

10 лет назад
sibcom
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Activex
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Рекомендую ААА+ !
С лёгкостью сработались, вопросов нет, как в работе, так и по оплате. Рекомендую !
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