Верстка и натяжка дизайна простой сайт-визитки

Сайт пока тут: http://gk.joomart.tk/ Нужно сделать так, чтобы и при ширине сайта в 1000px, и при ширине 1220px картинка с "лысым мужиком" оставалась неизменной высоты (по вертикали). Сейчас она увеличивается пропорционально, просто растягивается. А нужно ...