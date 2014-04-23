Исправить косяки (десктопная и мобильная версия)

http://acexams.ru/

сайт на вордпресс

Нужно срочно исправить косяки

- центрировать всплывающую форму (при нажатии на "пиши", "запись на курс" и формы для регистрации на индвидуальные занятия, код у всех почти одинаковый, генерятся одним плагином)

- футер растянуть на всю ширину и чтобы он вмещал текст внутри

- на странице контакы в мобильной версии кривовато отображаются карты. скриншот в приложении

поэтому ПОЖАЛУЙСТА, беритесь, если только уверены в своих силах. посмотрите сайт, проверьте в инспекторе элементы и скажите Да, только если у вас правда хватит квалификации.

Проект горит, его нужно сдавать срочно.