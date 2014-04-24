Сверстать баннер

Здравствуйте просьба, свои бюджеты, платформы и дизайны не предлагать нам просто нужно сверстать главную страницу на сайт и подключить кнопки чтобы открывали, то, что нужно кнопки в дизайне. ГДЕ смазано там просто фон. Оплату только ...