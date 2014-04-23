Сверстать к утру 1 страницу

HTML-версткаЗакрыт2 заявки120 просмотров
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Страница не сложная.

Снизу изображения нужно открывать через jquery. Форма обратной связи уже поверстана.

10 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mitsyk
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Сверстал нормально. Но я случайно перевел лишнюю сумму Андрею. Он в сети постоянно, деньги не возвращает.
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