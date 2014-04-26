Верстка LP

HTML-версткаЗавершен16 заявок168 просмотров
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Нужно сверстать лендинг пайдж со слайдером.

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10 лет назад
guru06
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
lorks
29 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$15
2 дня
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