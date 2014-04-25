Поменять цвет фона сайта

HTML-версткаЗавершен18 заявок157 просмотров
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Нужно поменять цвет фона двух сайтов,один на wordpress,другой на joomla.

10 лет назад
isv2848
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$3
1 день
Спасибо,Антон,за приятное сотрудничество.Все было сделано быстро и качественно.Видно профессионала в своем деле!
Проект был небольшой, но Светлана успела себя зарекомендовать в качестве превосходного Заказчика. Благодарю за сотрудничество.
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