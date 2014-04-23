Надо отредактировать данные css стиля в блоге

Здравствуйте!

Помогите мне,пожалуйста. Задача такая: надо в исходном коде блога http://www.news-bzinews.ru , который располагается на сервисе blogger, найти где находятся данные о стилях css и удалить их или закомментировать,лучше закомментировать. Это надо для того,чтобы форма подписки на мою рассылку отображалась правильно - не прерывисто,как это сейчас,а слитно - как единое целое. Как выглядит форма сейчас Вы можете посмотреть на главной страницы блога. Логин и пароль от панели управления блогом я Вам дам. Плачу быстро за качественную работу!