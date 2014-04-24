Сверстать внутреннюю страницу на Wordpress из psd

Сверстать внутреннюю страницу (лендинг пейдж) для посещаемого сайта.

Требовании к верстки:

- кроссбраузерность;

- сделать страницу адаптивной для сео (тоесть, чтобы текст расположенный на закладке Подробнее - поисковым системам казалось, что текст находится просто в теле одной страницы а не спрятан, т.е. вывести как то его с помощью html + css как можно выше).

*Требуется специалист, с отличным знанием WP и php. + ищем на подобную работу постоянного верстальщика/программиста.

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Подробности в личке