Сверстать внутреннюю страницу на Wordpress из psd

Нужна качественная адаптивная верстка. См. приложение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать внутреннюю страницу (лендинг пейдж) для посещаемого сайта.
Требовании к верстки:
- кроссбраузерность;
- сделать страницу адаптивной для сео (тоесть, чтобы текст расположенный на закладке Подробнее - поисковым системам казалось, что текст находится просто в теле одной страницы а не спрятан, т.е. вывести как то его с помощью html + css как можно выше).
*Требуется специалист, с отличным знанием WP и php. + ищем на подобную работу постоянного верстальщика/программиста.
P.S.: УВАЖАЕМЫЕ КИДАЛЫ, РАЗВОДЧИКИ И ПРОЧИЕ «СПЕЦИАЛИСТЫ». НЕ СТОИТ ОБРАЩАТЬСЯ Т.К. РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, А ПЛАЧУ ТОЛЬКО ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ!
Подробности в личке
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