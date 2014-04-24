Верстка html+css(возможна натяжка)

HTML-версткаЗакрыт16 заявок264 просмотра
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Необходимо сверстать макеты в html+css

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Макеты в приложении

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HTMLCSS
10 лет назад
Vladike
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
watts220
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$125
3 дня
Не рекомендую работать с ним! Долго реагирует на сообщения если вообще реагирует! Сделал Владиславу верстку показал а потом он пропал и оплату я так и не получил!
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